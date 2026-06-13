Дъждовният и хладен петък се оказа само кратка пауза в лятото. Още в събота, 13 юни, времето в страната тръгва към подобрение, валежите се изтеглят, температурите се покачват до 22–24° в големите градове, а неделята носи истинската награда: слънце и до 29° за Пловдив, без капка дъжд. Който е отложил планове за открито заради днешния студен фронт, може спокойно да ги върне в календара, прозорецът от неделя до понеделник изглежда като най-хубавите летни дни от началото на месеца.

Събота: Денят на прехода

След петъчното захлаждане, при което температурите в Пловдив едва доближиха 20°, съботата идва с осезаема разлика. Живакът в Града под тепетата се качва до около 24°, а вероятността за валежи пада до 25%, възможни са кратки следобедни превалявания, но по-голямата част от деня остава суха. В София съботата ще е още по-стабилна, около 22° при едва 10% шанс за дъжд, най-сухият ден от близките пет за столицата. По Черноморието Варна също излиза от днешния ръмеж, около 23° и трайно подобрение, добър ден за разходка по морската градина, макар водата да остава хладна за сезона.

Неделя и понеделник: Лятото се завръща с пълна сила

Истинският скок идва в неделя. В Пловдив термометрите ще покажат около 29° при нулева вероятност за валежи — безупречен летен ден за излети, разходки и всичко, което петъкът провали. София ще стигне 27°, Варна — 26°. Понеделник надгражда още: до 31° в Тракийската низина, отново без дъжд, което прави началото на новата седмица по-горещо от почти целия изминал юни.

Пловдив, по традиция, ще е най-топлата точка сред големите градове, низината се загрява първа и най-силно при изчистване на облачността.

Вторник носи нови превалявания

Стабилното време има срок на годност. Във вторник вероятността за валежи в Пловдив отново се покачва до 45%, а температурата леко отстъпва към 27°, типичното юнско редуване на горещи дни и следобедни бури, познато от цялата седмица. Захлаждането обаче ще е кратко и без драматизма на отминалия фронт.

Равносметката за планиращите: съботата е добра с малка резерва за следобеден дъжд, неделята и понеделникът са дните без компромис, а от вторник чадърът се връща в чантата. След седмица на люшкане между 20° и 30°, уикендът най-после дава на лятото да си каже думата.