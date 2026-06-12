Риболовци от отбор "Рекорден сом“ извършиха рекорден улов на огромен европейски сом с умопомрачителна дължина от 280 сантиметра в река Дунав. След успешната битка на борда на лодката и кратка фотосесия на брега, величествената риба бе върната обратно в речните води.

Възрастта на този впечатляващ екземпляр се изчислява на над 35 години, което означава, че е излюпен още по времето, когато България беше Народна република, информира Plovdiv24.bg. Според ихтиологичните таблици за размерите на европейския сом, риби с дължина между 250 и 260 сантиметра тежат от 110 до 135 килограма. Точното тегло на уловения гигант остава в сферата на предположенията, но според присъствали на мястото очевидци то надхвърля внушителните 150 килограма.

Драматичното извеждане на улова

Сблъсъкът с мощната речна риба е продължил около 40 минути. По време на оспорваната битка влакното, навито на макарата, на няколко пъти е било развивано до самия си край. Успехът е дошъл благодарение на комбинация от много късмет, майсторство, сериозна подготовка, шанс и висок адреналин. За примамка на сома е използван деликатесен букет, съставен от земни червеи, попови прасета и речни миди.

Спецификация на използваната екипировка

Справката за такъмите, с които риболовците са успели да надвият речното чудовище, показва следните технически параметри:

Въдица – Filstar Xtreme Cat

Макара – Shimano Sedona 8000

Влакно – Lazer PE10

Вирбел – NTSwivel SP JIG Snap 230lb

Повод – Xesta Assist PE 140 lb

Куки – Decoy Quattro CS 1/0 и Sensei F401 2/0

Признание за майсторството в риболова

След успешния улов момчетата от отбор "Рекорден сом“ изказаха своята искрена благодарност към колегата си Георги Георгиев. В продължение на годините именно той им е предавал специфичните тънкости и детайли при риболова на кльонк, довели до този забележителен резултат. Риболовците се обръщат към аудиторията и с въпрос какви според тях са реалното тегло и възрастта на тази могъща риба.