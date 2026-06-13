Писателят, журналист и общественик Иво Сиромахов публикува остър коментар в социалните мрежи по повод пореден случай с дете, пострадало тежко при инцидент с електрическа тротинетка. В публикацията си той настоява за забрана на този вид превозни средства.

Повод за позицията на Сиромахов е информация за пореден тежък инцидент с деца, свързан с използването на електрическа тротинетка. Едното е тежко ранено, а другото е с опасност за живота и лекарите се борят да го спасят.

Според него подобни случаи няма да бъдат последни и предупреждава, че могат да последват още инциденти, ако не бъдат предприети мерки.

В публикацията си Сиромахов поставя въпроса доколко безопасни са електрическите тротинетки, особено когато се използват от деца.

Той изразява мнение, че тези превозни средства развиват скорости, които трудно могат да бъдат контролирани от неподготвени водачи, и предупреждава за риска от тежки последствия.

Какво още трябва да се случи, за да влезе в нечия куха глава идеята, че тези тротинетки са опасни?, написа Иво Сиромахов във фейсбук

Темата за използването на електрически тротинетки остава обект на обществен дебат, особено след случаи на тежко пострадали водачи и пешеходци.