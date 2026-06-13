Автомобилният експерт и създател на канала "Бричка“ Филип Лазаров отправи остри критики към контрола по пътищата след поредицата тежки катастрофи и случаи на незаконни гонки. В предаването "Събуди се“ по NOVA той заяви, че проблемът е добре известен, но институциите не предприемат достатъчно ефективни действия, информира Plovdiv24.bg.

Повод за коментара му стана тежкият инцидент на столичното Челопешко шосе.

"Преди пет години направихме този експеримент“

Лазаров припомни експеримент, проведен преди години, при който е показано какви могат да бъдат последиците от удар на автомобил с висока скорост в автобус.

"Преди пет години направихме експеримент какво се случва, когато кола се вреже с убийствена скорост в автобус, и сега виждаме същите ситуации в реалния живот. Притеснявам се, че се превръщам в пророк“, каза той.

Според него за последната година не са настъпили съществени промени по отношение на безопасността на движението.

"Всички знаят кои организират гонките“

По думите на автомобилния експерт незаконните състезания не са тайна за никого.

"Във всеки квартал има по пет автомобила и петима собственици, които правят тези неща. От бабата до най-младото дете знаят кои са те“, заяви Лазаров.

Той отбеляза, че голяма част от участниците сами публикуват видеоклипове от гонките в социалните мрежи, което прави установяването им още по-лесно.

Критика към камерите за скорост

Лазаров коментира и разполагането на камерите за контрол на скоростта.

Според него често те се поставят на места с ниски ограничения, където основната цел е събирането на глоби, вместо предотвратяването на инциденти в рискови участъци.

"Човекът, който има възможност да си купи кола за 100 хиляди лева, не се притеснява от това, че ще му вдигнат глобата от 100 на 200 лева“, посочи той.

Необходими са места за обучение

Филип Лазаров смята, че държавата трябва да предприеме дългосрочни мерки за ограничаване на опасното шофиране.

Сред предложенията му е изграждането на специализирани бази, където автомобилните ентусиасти да могат да развиват уменията си в контролирана среда.

"Един лекоатлет може да тича на стадион, плувецът – в басейн, но автомобилистите нямат база“, коментира той.

Акцент върху подготовката на младите шофьори

Според експерта ключова роля има и обучението на водачите още от ранна възраст.

Той подчерта, че е необходимо не само по-добро обучение в автошколите, но и изграждане на култура на безопасно поведение на пътя.

По оценката му голяма част от шофьорите не притежават достатъчни умения за правилно управление на автомобил, което допълнително увеличава риска от инциденти.