Националният рекордьор на България на 60 метра с препятствия и 110 метра с препятствия Живко Виденов е в неизвестност от четвъртък, 11 юни 2026 г. По информация на негови близки последният контакт с него е бил след служебно мероприятие в столичния Парк-хотел "Витоша“.

За изчезването съобщи във Facebook сестра му Диана Тодорова, която отправи призив към гражданите за съдействие, информира Plovdiv24.bg.

"Моля, ако някой го види или разполага с информация, да съобщи на тел. 112, в най-близкото районно управление на МВР или на тел. 0879033553“, пише тя.

Освен Живко Виденов се издирва и бял бус Volkswagen Caravelle с регистрационен номер СВ 3654 КХ. Към момента не се съобщават допълнителни подробности около обстоятелствата, при които е изчезнал спортистът.

Близките на Живко Виденов призовават всеки, който има информация за местонахождението му или е забелязал издирвания автомобил, незабавно да се свърже с органите на реда или с посочения от семейството телефон.