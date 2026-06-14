Километрична "опашка" и сериозно задръстване блокираха движението на българо-гръцката граница в посока южната ни съседка, алармират потърпевши шофьори в социалните мрежи. На пръв поглед ситуацията изглежда парадоксална, тъй като на самия пункт няма допълнителни проверки на документи, но въпреки това времето за изчакване е достигнало над 3 часа.

Причината за километричния затор е въвеждането на извънредни санитарни мерки от страна на гръцките власти. Южната ни съседка предприе строги действия, целящи ограничаването на разпространението на заразни болести по животните.

Всички превозни средства, влизащи в Гърция от България през този граничен пункт, са длъжни да преминат през принудителна санитарна обработка.

Всички превозни средства, пътуващи по направлението към Комотини, преминават през специално изградена дезинфекционна площадка. Площадката е разположена непосредствено преди първия тунел, в близост до местния параклис, след преминаване на българо-гръцката граница.

Ограниченията и задължителната дезинфекция влязоха в сила от 5 май и ще продължат до 4 юли 2026 г.

Поради пропускателната способност на дезинфекционното съоръжение се образуват сериозни тапи в пиковите часове. Настоятелно се препоръчва на шофьорите, на които им предстои пътуване към Гърция да се въоръжат с търпение и да носят достатъчно количество вода в автомобилите си, както и да обмислят алтернативни маршрути през останалите гранични пунктове (ГКПП "Кулата“, ГКПП "Илинден“ или ГКПП "Капитан Петко войвода“), за да избегнат неколкочасовото чакане.