Недостиг на морски спасители по Черноморието въпреки по-високите заплати

И това лято българското Черноморие се сблъсква със сериозен недостиг на морски спасители, въпреки че възнагражденията в сектора са увеличени с около 20%. От бранша предупреждават, че свободни позиции все още има, а от юли плажовете трябва да бъдат обезпечени с пълен капацитет спасителни екипи.

Тихомир Георгиев, който работи като спасител на Южния плаж в Несебър, споделя, че това е четвъртият му сезон на поста. По думите му новите кадри са малко, а професията изисква постоянна концентрация и внимание.

Спасителството е преди всичко наблюдение. Най-добрият спасител е този, който успее да предотврати инцидента, преди той да се случи казва пред БНТ спасителят Тихомир Георгиев

Старшият спасител Григор Станчев, който има 36 години опит, отбелязва, че често най-големите предизвикателства не идват от морето, а от туристите, които не спазват правилата за безопасност.

По думите му нерядко се налага да спасява хора, влезли във водата въпреки забраните и сигналите за опасност. Според него трябва да бъдат въведени по-строги санкции за нарушителите.

Туристите също подчертават значението на спасителите за сигурността на плажа. За много от тях наличието на достатъчно обучени специалисти е задължително условие за спокойна почивка.

Тази година заплатите на морските спасители достигат между 1200 и 1500 евро месечно, но интересът към професията остава слаб заради сезонния характер на заетостта.

Според представители на водноспасителните служби за обезпечаването на българските плажове са необходими между 1500 и 1700 спасители. В момента все още се търсят поне 100 души.

Заради недостига на кадри някои плажове започват да използват и нови технологии. На плаж "Бутамята“ вече работи първият в България дрон за водно спасяване, който може да достигне до бедстващ човек значително по-бързо от спасител във водата.

От бранша обаче подчертават, че технологиите могат единствено да подпомагат работата на спасителите, но не и да ги заменят. Основната гаранция за безопасността на плажа остава присъствието на добре подготвени специалисти и спазването на техните указания от страна на туристите.