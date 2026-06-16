Организаторите на "Шествие за семейството 2026“ публикуваха официална позиция, с която се разграничиха от участието на Калина Сакскобургготска в челните редици на събитието. Повод за изявлението стана широкият медиен интерес след появата на дъщерята на Симеон Сакскобургготски начело на шествието, проведено в деня на София Прайд.

Калина Сакскобургготска привлече вниманието на присъстващите и медиите, след като бе забелязана да върви в предната част на колоната по булевард "Витоша“, непосредствено пред Гвардейския духов оркестър. Тя беше облечена в бяло, зелено и червено – цветовете на българския национален флаг, което допълнително засили обществените коментари около присъствието ѝ.

В съвместна декларация организациите, стоящи зад инициативата, сред които са сдружения, свързвани с Давид Александров, Пламен Мирянов и Кристиян Шкварек, подчертават, че участието на Сакскобургготска не е било предварително съгласувано с организаторите. По думите им тя не е била канена да заема представителна позиция и не е получила покана да води шествието.

Според разпространената позиция представители на организационния екип са се свързали с нея още в първите минути след началото на проявата. Те са я помолили да се премести от челните места в колоната и да не върви пред оркестъра. Организаторите подчертават, че това е станало още в първите стотина метра от маршрута.

"Категорично заявяваме, че княгиня Калина не е била канена от организаторите да води шествието, нито ѝ е била възлагана подобна представителна роля“, посочват те в официалната си позиция, разпространена два дни след събитието.

От организационния комитет заявяват още, че е невъзможно да носят отговорност за всяко индивидуално действие на хората, присъстващи на подобно масово мероприятие. Според тях отделни участници могат да предприемат самостоятелни действия, които не отразяват позицията на организаторите.

В декларацията се обръща внимание и на характера на самото шествие. Организаторите твърдят, че проявата е преминала спокойно, без конфликти и провокации. По техни думи по време на събитието не са били отправяни послания на омраза, не са били допускани агресивни прояви и не е насърчавано противопоставяне между различни обществени групи.

Според тях в общественото пространство се правят опити отделни моменти от шествието да бъдат извадени от контекста и използвани за създаване на негативни внушения. Те настояват, че подобни интерпретации не отразяват реалния характер и послания на събитието.