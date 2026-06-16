Синоптиците от Meteo Balkans предупреждават за рязко влошаване на времето в Пловдив и региона през следващите часове. Атмосферните условия над страната остават изключително нестабилни, като гръмотевичните бури постепенно се активизират и се насочват директно към Пловдивска и Хасковска област.
Жителите на Пловдив трябва да бъдат подготвени за краткотрайни, но интензивни валежи, силни пориви на вятъра и опасност от дребна до средна по размер градушка, съобщава Plovdiv24.bg.
Как ще се развие лошото време в страната?
- Пловдив и Хасково: Бурите ще се активизират в близките часове, като локално са възможни опасни явления и внезапни порои.
- Южните Родопи (Кърджали и Крумовград): В момента там се очакват най-силните гръмотевични процеси, придружени от едра градушка с размер до 2–3 см.
- Югозападна България (Сандански и Петрич): През вечерта основната гръмотевична дейност ще се измести в този регион.
Препоръки за безопасност:
Метеоролозите съветват хората да избягват паркирането под дървета, да обезопасят терасите си и да следят актуалните предупреждения за опасно време в реално време.