Синоптиците от Meteo Balkans предупреждават за рязко влошаване на времето в Пловдив и региона през следващите часове. Атмосферните условия над страната остават изключително нестабилни, като гръмотевичните бури постепенно се активизират и се насочват директно към Пловдивска и Хасковска област.

Жителите на Пловдив трябва да бъдат подготвени за краткотрайни, но интензивни валежи, силни пориви на вятъра и опасност от дребна до средна по размер градушка, съобщава Plovdiv24.bg.

Как ще се развие лошото време в страната?

Пловдив и Хасково: Бурите ще се активизират в близките часове, като локално са възможни опасни явления и внезапни порои.

Южните Родопи (Кърджали и Крумовград): В момента там се очакват най-силните гръмотевични процеси, придружени от едра градушка с размер до 2–3 см.

Югозападна България (Сандански и Петрич): През вечерта основната гръмотевична дейност ще се измести в този регион.

Препоръки за безопасност:

Метеоролозите съветват хората да избягват паркирането под дървета, да обезопасят терасите си и да следят актуалните предупреждения за опасно време в реално време.