Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив отличи дългогодишния преподавател от СУ "Никола Вапцаров“ - Пловдив Васил Савов по повод 25-годишния юбилей на школата по лека атлетика "Калинките“ и значимия му принос към възпитанието и развитието на поколения млади хора.

Вече четвърт век г-н Савов посвещава своята енергия, знания и сърце на учениците, превръщайки се в пример за професионализъм, отдаденост и вдъхновение. Макар да работи извън структурата на пожарната безопасност, през годините той се утвърждава като ценен съмишленик и партньор в изграждането на бъдещите достойни граждани и млади огнеборци.

Преди 25 години преподавателят създава школата по лека атлетика "Калинките“, която постепенно се превръща не само в място за спортни занимания, но и в школа за изграждане на характер, дисциплина и житейски ценности. Под неговото ръководство стотици деца откриват увереност в собствените си възможности, усвояват уроци по постоянство, отговорност и уважение към труда.

Възпитаниците на школата постигат впечатляващи резултати в различни спортни и образователни инициативи. Особено значими са успехите им в състезанието "Млади огнеборци“, където традиционно се нареждат сред най-добрите отбори на регионално ниво и достойно представят своето училище.

Най-голямото постижение на Васил Савов не са многобройните медали и отличия, а младите хора, които благодарение на неговия пример израстват като достойни личности и реализират успешно своите мечти.

В знак на признателност благодарствен адрес и отличие бяха връчени на преподавателя от старши инспектор Йордан Сираков - началник на група "Държавен противопожарен контрол и превантивна дейност“ към Трета районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението“.

От РДПБЗН – Пловдив изразиха своята благодарност към г-н Савов за неговия труд, вдъхновение и всеотдайност към младото поколение, като му пожелаха здраве, сили и още много поводи за гордост от успехите на неговите възпитаници.

Четвърт век след създаването си школата по лека атлетика към СУ "Никола Вапцаров“- Пловдив продължава да бъде символ на спортния дух, възпитанието и стремежа към развитие. Това са ценности, които Васил Савов успешно предава на своите ученици вече 25 години.