Добри новини за пътуващите по АМ "Тракия“ – от 8:00 часа на 19 юни движението по ремонтираното платно в посока София между 55-и и 60-и километър в област Пазарджик ще бъде възстановено. След приключването на ремонтните дейности трафикът отново ще се осъществява в двете платна, което се очаква значително да облекчи движението в началото на активния летен сезон.

Ремонтът започна на 10 юни като превантивна мярка за подобряване на състоянието на настилката. През този период автомобилите преминаваха двупосочно в платното за Бургас. Според Агенция "Пътна инфраструктура“ строителните екипи са завършили дейностите в рамките на предвидения срок.

Въпреки отварянето на този участък, ремонтите по магистралата продължават в други области. До края на юни се очаква да приключат и останалите строителни работи по АМ "Тракия“ в Софийска област, Стара Загора и Ямбол.

За да се намалят задръстванията в натоварените часове през уикенда, ще бъде въведена временна забрана за движение на камиони над 12 тона. Ограничението ще важи:

в петък от 16:00 до 23:00 часа;

в неделя от 15:30 до 22:00 часа.

През този период тежкотоварните автомобили ще могат да използват Подбалканския път I-6. Ограничението няма да се прилага за автобуси, превозващи пътници, автомобили с опасни товари, транспорт на живи животни, бързоразвалящи се хранителни продукти, товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони.

Подобни ограничения са планирани и в следващите седмици – на 26 юни и 3 юли в посока Бургас, както и на 28 юни и 5 юли в посока София.

Промени в движението край София

В Софийска област продължава ремонтът на платното за Бургас между 33-и и 39-и километър. В момента движението се осъществява двупосочно в платното за София, като организацията ще се променя според интензивността на трафика.

До обяд на 19 юни автомобилите ще се движат в две ленти към София и една към Бургас. След това, от 12:00 часа на 19 юни до 17:00 часа на 20 юни, ще бъдат осигурени две ленти за пътуващите към Бургас и една към София.

От 17:00 часа на 20 юни до 10:00 часа на 23 юни схемата отново ще бъде обърната – две ленти за София и една за Бургас.

В Старозагорска област вече е завършен ремонтът на платното за Бургас между 218-и и 229-и километър. Трафикът преминава двупосочно по обновеното трасе, докато строителните дейности продължават в платното за София.

В Ямболска област остава ограничено движението в платното за София между 284-и и 285-и километър заради ремонт на фуга на мостово съоръжение. Движението там се осъществява двупосочно в платното за Бургас. Между 274-и и 275-и километър ремонтът на друга фуга вече е приключил и преминаването е нормализирано.

В заключителен етап е и ремонтът на близо 9-километров участък от АМ "Хемус“ между 23-и и 32-и километър в посока Варна. До приключването на работата движението остава двупосочно в платното за София.

При засилен трафик ще се въвежда реверсивна организация на движението:

от петък до неделя ще има две ленти към Варна и една към София;

от неделя до петък – две ленти към София и една към Варна.

От АПИ призовават водачите да шофират внимателно, да спазват временната организация на движение и ограниченията на скоростта в ремонтните участъци. Макар ремонтите да създават временни неудобства, целта им е да подобрят безопасността и комфорта на пътуване по едни от най-натоварените пътни артерии в страната.