За потресаващо задръстване на магистрала "Тракия" съобщават шофьори в социалната мрежа Фейсбук. То е в района на Ихтиман в посока Пловдив. Причината - продължаващите ремонтни дейности по пътната настилка и най-вече институционалната безпомощност на АПИ и МВР, които не полагат нужните елементарни усилия да направят адекватна организация на движението.
"Аман от малоумщина в тази държава, ремонти по никое време и както в никоя друга европейска държава, европейци сме ние само на харти", негодуват водачи, озовали се в тапата.
Ремонтите да са съобразени с туристическия сезон
По магистрала "Тракия" в момента има ремонти в участъци в областите Софийска, Пазарджик, Стара Загора и Ямбол, а на магистрала "Хемус" в Софийска област. Очакванията са те да приключат до края на юни. Туристическият бранш изразява "сериозно безпокойство от практиката ремонтни дейности по ключови пътни артерии да започват в началото на активния летен туристически сезон".
За поредна година основни пътни маршрути към Черноморието и други туристически дестинации се затварят частично или изцяло заради мащабни ремонти в периода на най-интензивен туристически поток. Това води до сериозни затруднения в придвижването, километрични задръствания, увеличено време за пътуване и напрежение сред туристите, като същевременно нанася щети върху имиджа на България като туристическа дестинация, се казва в позицията на бранша до медиите.
Необяснимо и неприемливо е инфраструктурни ремонти да се планират, без да бъде отчетена спецификата на туристическия календар и без координация с бизнеса, който формира значителна част от приходите в националната икономика през летните месеци, е посочено още в нея.
Туристическият бранш иска от институциите:
- графиците за мащабни пътни ремонти да бъдат съобразени с активните туристически сезони;
- ремонтните дейности по ключови транспортни коридори към курортите да не се извършват в периодите на най-интензивен туристически трафик, освен при аварийни ситуации;
- да се създаде механизъм за предварителна координация между държавните институции и туристическия сектор при планиране на инфраструктурни дейности;
- разработването на национален календар за стратегически ремонти, който да отчита икономическите последствия за туризма и свързаните с него бизнеси.