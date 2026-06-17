За потресаващо задръстване на магистрала "Тракия" съобщават шофьори в социалната мрежа Фейсбук. То е в района на Ихтиман в посока Пловдив. Причината - продължаващите ремонтни дейности по пътната настилка и най-вече институционалната безпомощност на АПИ и МВР, които не полагат нужните елементарни усилия да направят адекватна организация на движението.

"Аман от малоумщина в тази държава, ремонти по никое време и както в никоя друга европейска държава, европейци сме ние само на харти", негодуват водачи, озовали се в тапата.

Ремонтите да са съобразени с туристическия сезон

По магистрала "Тракия" в момента има ремонти в участъци в областите Софийска, Пазарджик, Стара Загора и Ямбол, а на магистрала "Хемус" в Софийска област. Очакванията са те да приключат до края на юни. Туристическият бранш изразява "сериозно безпокойство от практиката ремонтни дейности по ключови пътни артерии да започват в началото на активния летен туристически сезон".

За поредна година основни пътни маршрути към Черноморието и други туристически дестинации се затварят частично или изцяло заради мащабни ремонти в периода на най-интензивен туристически поток. Това води до сериозни затруднения в придвижването, километрични задръствания, увеличено време за пътуване и напрежение сред туристите, като същевременно нанася щети върху имиджа на България като туристическа дестинация, се казва в позицията на бранша до медиите.

Необяснимо и неприемливо е инфраструктурни ремонти да се планират, без да бъде отчетена спецификата на туристическия календар и без координация с бизнеса, който формира значителна част от приходите в националната икономика през летните месеци, е посочено още в нея.

Туристическият бранш иска от институциите: