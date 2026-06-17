Засиленият контрол по пътищата в цялата страна продължава с пълна сила, като в акцията са включени допълнителни патрули, модерна техника и методи за линеен контрол.

В Пловдив и региона се въвеждат изцяло нови подходи в битката с джигитите и нарушителите. Властите затягат примката около организирането на незаконни гонки и опасни маневри в градска среда.

Само за една нощ имаме предотвратена гонка във Велико Търново и спрян дрифт в София. Приемам го като стъпка в правилната посока, но не и като краен успех, коментира ситуацията министър Иван Демерджиев.

От МВР изискват реални и видими резултати на терен, а не просто суха статистика. Основната мисия на служителите на реда в момента е директното спасяване на човешки животи чрез недопускане на тежки инциденти.

Очаква се засиленото присъствие на екипи на "Пътна полиция“ по основните булеварди в Пловдив и входно-изходните артерии на града да остане постоянно през следващите седмици.