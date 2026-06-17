Въвеждането на споделено плащане на осигурителните вноски от страна на държавните служители се превърна в поредната ябълка на раздора между бизнеса и синдикатите у нас. Казусът предизвика остри позиции от страна на Конфедерацията на труда (КТ) "Подкрепа“ и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), които демонстрират коренно различни виждания за фискалната стабилност и социалните права.

Инициативата за законодателните промени дойде от страна на бизнеса. От КРИБ призоваха парламентарно представените партии да се обединят в подкрепа на внесените предложения, според които служителите в бюджетната сфера трябва да започнат сами да покриват част от личните си осигуровки - по същия начин, по който това се случва в частния сектор.

Според работодателската организация тази стъпка е наложителна, за да се овладее нарастващият бюджетен дефицит. Тяхната теза е, че по този начин ще се гарантира дългосрочното и устойчиво финансиране на здравната и пенсионната система в страната.

Реакцията на синдикатите не закъсня. В официално становище от КТ "Подкрепа“ заявиха, че ако подобно изискване бъде прието, то задължително трябва да бъде придружено от компенсиране на възнагражденията на държавните служители, така че да се запази чистият им доход.

От синдиката отиват и крачка напред, настоявайки за пълно изравняване на правата на работещите в администрацията с тези на трудов договор. Това включва възстановяване на допълнителното възнаграждение за прослужено време (т.нар. "клас“) и преразглеждане на статута им по закона за държавния служител спрямо Кодекса на труда.

Освен темата за осигуровките, КТ "Подкрепа“ изрази сериозно безпокойство относно нивата на най-ниските пенсии у нас. Според разчетите на синдиката, предложената от правителството социална пенсия за старост в размер на 183,81 евро (в сила от 1 юли) представлява едва 47% от официалната линия на бедност, която е 390,63 евро.

Недопустимо е социалната пенсия за старост да се увеличава само със 7,8% по Коледното (Швейцарското) правило, както останалите пенсии. Настояваме нейният ръст да бъде обвързан с процента на нарастване на линията на бедност, което означава скок от 13,5 на сто пишат от конфедерацията в своята позиция

Синдикатът даде своята принципна подкрепа за законопроекта на "Продължаваме промяната“, който предвижда промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО). Идеята е майките, които изберат да се върнат на работа по-рано, да получават 100% от обезщетението за майчинство (при неизползване на отпуска за бременност, раждане и отглеждане на дете до 2-годишна възраст), вместо сегашните 50%.

Въпреки подкрепата за по-високите обезщетения, от КТ "Подкрепа“ остават скептични за крайния ефект от мярката. Спред тях промяната създава реални финансови стимули за младите майки да се върнат към кариерното си развитие.

Мярката не решава фундаменталния и дългогодишен проблем с хроничния недостиг на места в детските ясли и градини, което на практика блокира възможността на много родители реално да се възползват от нея.