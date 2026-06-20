Гранични полицаи задържаха дрогиран шофьор без книжка, превозващ 27 незаконни мигранти. В четвъртък към 20 часа граничен полицейски наряд е спрял за проверка между плаж ,,Аркутино“ и разклона зa комплекс ,,Св. Тома“ микробус с британска регистрация, управляван от 31-годишен от Бургас.

Установено, е че в товарния отсек на автомобила има 27 незаконни мигранти без документи за самоличност. 22-ма съобщили, че са от Афганистан, 5 – от Пакистан. Те са задържани в ГПУ-Бургас. Шофьорът също е задържан.

Установено е, че не притежава шофьорска книжка и му е извършена проверка за употреба на наркотици, която е била положителна. Образувано е бързо производство, уведомена е районната прокуратура