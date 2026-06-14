32-ма нелегални мигранти бяха задържани късно вечерта в събота от Гранична полиция на входа на Бургас. Заедно с тях е арестуван и водачът на буса, в който са били превозвани. Това заяви на брифинг в Бургас директорът на Главна дирекция "Гранична полиция“ главен комисар Антон Златанов, предаде репортер на ФОКУС.

Той уточни, че "Гранична полиция" оперира в 30-километровата гранична зона.

"Тя обхваща 30 километра от турската граница, както и 30 километра навътре от морския бряг. Това означава, че всички морски курорти и всички пътища, разположени в рамките на 30 километра от брега, попадат в граничната зона. Това е районът, който ние охраняваме и в който работим", подчерта той.

Петима от мигрантите са били тежко дехидратирани. Полицаите са реагирали своевременно, като са им предоставили вода и така са предотвратили усложнения. Те са били настанени в болница, като на трима от тях са били извършени медицински процедури, но още същата вечер са изписани и в момента се намират в ареста, поясни Златанов.

Спрямо водача на буса е образувано бързо производство.

"Той се разграничава от типичния образ на обикновените хора, които са наети да превозват нелегални мигранти - те са хора, закъсали за пари, с нисък социален статус, но този е на на 59 години - български гражданин, без криминално досие, с две висши образования. По някаква причина, най-вероятно заради финансов стимул, той се е поддал на вербовката на каналджиите и е бил нает да качи тази група мигранти от малко населено място на няколко километра от Бургас и да ги транспортира до определена точка", подчерта шефът на "Гранична полиция".

Златанов призова всички като този шофьор, които са оферирани от каналджийски групи да извършат превоз на мигранти:

"Не го правете, ще ви заловим. Над 1000 подобни лица са заловени в последните две години. Ако не първия, то втория път. Не може да извършвате тази дейност без да бъдете заловени от нас".

Мигрантите и шофьорът не са направили опит да избягат, каза още той.