Един човек е загинал, а двама са пострадали при тежка катастрофа между лек автомобил и два мотоциклета край Шипка. Инцидентът е станал малко преди 18:00 часа на пътя Казанлък – Габрово.

По първоначални данни лек автомобил, управляван от 25-годишен шофьор, се е сблъскал с два мотоциклета, управлявани от мъже на 52 и 53 години. При удара сериозно са пострадали двамата мотористи, както и 47-годишна жена, пътувала на единия от моторите.

Състоянието на единия мотоциклетист е наложило спешното му транспортиране в болница в Стара Загора. Въпреки усилията на медиците, по-късно той е починал.

Другият моторист и 47-годишната жена са откарани в лечебно заведение в Казанлък, където им се оказва медицинска помощ. Инцидентът доведе до временно затваряне на пътя Казанлък – Габрово в района на град Шипка. Движението се осъществява по обходен маршрут през града.

Шофьорът на автомобила и 53-годишният моторист са тествани за употреба на алкохол, като пробите им са отрицателни. Тежкият инцидент се случва на фона на мащабния рокерски събор в Казанлък, който събира хиляди мотоциклетисти от цялата страна.

На място продължават огледите и работата на полицейските екипи. Причините за катастрофата се изясняват. От полицията призовават водачите да бъдат особено внимателни заради засиления мотоциклетен трафик в района.