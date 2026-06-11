40-годишен мъж беше задържан след продължителен инцидент в Созопол, при който се барикадирал в жилище и заплашвал полицейски служители с ножове. Сигналът е получен на 10 юни около 20:00 часа в Районното управление.

По първоначални данни мъжът бил в неадекватно състояние. Той се намирал на терасата на частна къща, бил окървавен и викал за помощ. Освен това размахвал ножове, хвърлял различни предмети и запалил стол.

Намеса на полиция и медици

На място са изпратени полицейски екипи и служители на Центъра за спешна медицинска помощ. Установено е, че мъжът е 40-годишен жител на Созопол. След пристигането на униформените той се барикадирал в стая на жилището. При опита на полицаите да влязат вътре оказал яростна съпротива и ги заплашвал с ножове.

Използван е тейзър

Заради агресивното му поведение се наложило служителите на реда да използват помощни средства – тейзър и белезници. Мъжът е задържан за срок до 24 часа. След преглед от медицински екип е настанен в Център за психично здраве.

Намерени са тревна маса и филтри

При последвалата проверка на обитаваното от него помещение полицаите открили и иззели пликче със суха зелена тревна маса с тегло около един грам, както и два филтъра. По случая е образувано разследване. Предстои изясняване на всички обстоятелства около инцидента.