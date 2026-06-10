В последните дни в няколко български града, включително Пловдив и Перник, са регистрирани случаи на насилие срещу таксиметрови шофьори. Представители на бранша определят инцидентите като част от по-широк и системен проблем, а не като изолирани случаи.

От Националния таксиметров синдикат настояват професията да бъде призната за "защитена“, по подобие на учители и медицински специалисти, както и да се въведат по-строги наказания за нападения срещу шофьори по време на работа.

Таксиметровият шофьор Венцислав Цветков разказва, че е бил нападнат след дребен конфликт, свързан с отказ да купи енергийна напитка на клиент. По думите му агресията бързо е ескалирала и е довела до тежък побой.

"Заради една енергийна напитка ме пребиха в 4 часа сутринта“, споделя пред NOVA NEWS пострадалият шофьор, като допълва, че подобни ситуации могат да се случат за още по-дребни поводи.

Според представители на Национален таксиметров синдикат само за кратък период са регистрирани няколко отделни инцидента в различни части на страната. Те определят нападенията като насилие на работното място и критикуват бавното правораздаване, при което делата често се проточват с години.

От синдиката настояват и за ограничаване на възможностите за споразумения между извършители и прокуратура, когато това води до облекчени наказания.

"Искаме бързи производства и максимални присъди, които да имат възпитателен ефект“, посочва Красимир Цветков от организацията.

Освен законодателни промени, браншът предлага и технически мерки за повишаване на сигурността в таксиметровите автомобили – включително задължителни камери и паник бутони.

Ако исканията не бъдат приети, представители на сектора не изключват нови протестни действия.

Таксиметровият бранш настоява държавата да предприеме спешни мерки, които да гарантират по-висока защита на шофьорите и да ограничат случаите на насилие.