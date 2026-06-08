Момче на 15 години, шофирало автомобил, загина при челен сблъсък на общински път в Тетевенско.
Катастрофата е станала около 12:00 ч. на пътя между селата Галата и Български извор. Челно са се ударили два леки автомобила.
Зад волана на единия било 15-годишното неправоспособно момче от село Галата, което е пътувало само. То е починало на място.
В другата кола са пострадали 35-годишният шофьор и негов спътник, които са настанени в болница.
В Районното управление на МВР в Тетевен е образувано досъдебно производство.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!