Момче на 15 години, шофирало автомобил, загина при челен сблъсък на общински път в Тетевенско.

Катастрофата е станала около 12:00 ч. на пътя между селата Галата и Български извор. Челно са се ударили два леки автомобила.

Зад волана на единия било 15-годишното неправоспособно момче от село Галата, което е пътувало само. То е починало на място.

В другата кола са пострадали 35-годишният шофьор и негов спътник, които са настанени в болница.

В Районното управление на МВР в Тетевен е образувано досъдебно производство.