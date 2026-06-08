Двамата шофьори, предизвикали тежката катастрофа на софийското "Челопешко шосе“ след незаконна гонка, остават в ареста за 72 часа. При жестокия инцидент на място загинаха четирима души, а част от ранените все още се възстановяват в болнични заведения. Разследването по случая продължава с интензивни темпове.

Очаква се утре съдът да разгледа мерките за неотклонение на двамата задържани - Васко и Траян. Към момента движението в района на трагедията е възстановено, а пътното платно - изцяло разчистено.

Близките на арестуваните водачи категорично отказаха коментар пред медиите. Съседи в квартала обаче споделиха първите си импресии от младежите, като мненията им за тях остават противоречиви.

Да, виждал съм го. Познавам го – добро момче е. Има няколко автомобила- "БМВ“, "Ауди“, "Мерцедес“. Не мога да кажа с какви средства ги е закупил, не сме чак толкова близки разказва мъж от квартала пред bTV

Той допълва, че част от жертвите са били обикновени строителни работници и павьори. По думите му замесените не са били агресивни по принцип и досега не са създавали сериозни проблеми в района. "Единият само е избухнал, не е правилно“, коментира съседът.

Други местни жители изразиха силно възмущение от поведението на пътя и начина, по който младите шофьори се сдобиват със свидетелства за управление.

"Виждах един такъв, по-пълничък, но дали точно той е карал – не знам. Какво да коментирам... Такива взимат книжки по втория начин. И затова стават катастрофи“, споделя жена, станала свидетел на черната хроника в квартала. На въпрос какво означава "вторият начин“, тя е категорична: "Ми с пари“.