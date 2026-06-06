Нургюл Салимова раздели второ-четвърто място на Европейското индивидуално първенство по класически шахмат за жени, което се проведе в Батуми, Грузия.

Родната състезателка беше в отлична изходна позиция да атакува титлата, но допълнителни показатели я оставиха зад сребърната Сабрина Вега от Испания и бронзовата Олга Баделка от Австрия.

И трите шахматистки завършиха с по 8.5 точки. Победителка стана 15-годишната представителка на Украйна Анастасия Хнатишин.

Ето какво написа Салимова в социалните мрежи след участието си в Батуми: