Спортна България изпрати две от личностите си във вечния им път. Днес, 6 юни, се състояха погребенията на напусналите ни в рамките на няколко дни Иван Евлогиев и Соня Христова.

Поклонението на бившия благодетел на баскетболен клуб "Компакт" бе в родния му Димитровград. Именно с него начело баскетболът в града стигна до някои от най-големите си успехи, включително спечелването на Купата на България през 1995 г.

Соня Христова бе изпратена в родния си град Етрополе. Директорът на УСШ София ни напусна преди дни след дълга и изпълнена с много воля за живот битка с тежка болест.

С името на Соня Христова от години е свързана дейността на Центъра за подкрепа за личностно развитие – Спортна школа "София", като под нейно ръководство едно от последните УСШ в България се превърна в спортна институция в столицата.

Центърът за подкрепа за личностно развитие Спортна школа "София" бе създаден преди 26 години с мисията да подпомага личностното развитие на децата чрез спорт. Тя е под егидата на Министерството на образованието и науката и се ръководи от Столична община и е единствената структура за безплатно масово обучение в 10 вида спорт за деца и ученици от 5 до 18 години, като от услугите й се ползват над 3300 деца годишно. Школниците са носители на множество престижни награди от състезания на регионално, национално и международно ниво.

Директорът й Соня Христова беше признат организатор, човек с обезоръжаваща усмивка и огромно сърце, отдадено на спорта.