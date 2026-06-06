Ден след като близки, приятели и стотици българи си казаха последно сбогом с неповторимия Любен Дилов-син, в социалната мрежа се появи един кадър, който преобърна представите за последните му дни. Една от последните снимки на интелектуалеца, направена в живописното италианско градче Позитано, се превърна в символ на една красива, но внезапно прекъсната любов, видя Plovdiv24.bg.

Снимката улавя мигове на спокойствие, преди съдбата да се намеси по най-жестокия начин. Зад този кадър обаче стои Мелания Красимирова – жената, за чието съществуване в живота на Дилов мнозина научават едва сега, когато е твърде късно.

Кадърът преди бурята

Пътуването до Италия, откъдето е и въпросната последна снимка, е трябвало да бъде поредното бягство на двамата сред изкуство, разговори и смях. Мелания, която е журналистка и е близо 30 години по-млада от писателя, е споделяла с него последните му години, пътуванията и интелектуалните му търсения.

Любо не търпеше глупави жени. Мелания явно е била от онези, които човек не избира само с очите, а и с ума си, споделя негова близка.

Именно по време на този италиански престой обаче идиличното пътуване се превръща в кошмар – Любо получава тежкия инфаркт.

От Позитано до болницата: Жената, която не пусна ръката му

Зад обектива на последната снимка стои същата жена, която секунди след здравословния срив трябва да покаже неимоверна сила. Мелания е тази, която в най-страшния момент запазва самообладание, вика лекарите на място, придружава го в линейката до италианската болница и остава неотлъчно до него през дългите седмици, в които животът на Дилов виси на косъм, преди той да бъде транспортиран обратно у нас.