Неустойчива въздушна маса над страната ще донесе рязка промяна на времето днес, като след обяд ще се развива мощна купеста и купесто-дъждовна облачност, придружена от краткотрайни, интензивни валежи, гръмотевици и градушки. Жителите на източните райони и котловините трябва да бъдат внимателни в ранните часове поради очаквано намалена видимост.

Сутрешните часове ще предложат предимно слънчево време над по-голямата част от страната, информира Plovdiv24.bg. Около и след пладне обаче атмосферата бързо ще се дестабилизира, като процесите ще продължат да се развиват и в часовете до полунощ. Максималните температури в страната ще се задържат в приятните граници между 25° и 30°, а за жителите на столицата термометрите ще отчетат около 26°. През деня ще се усеща до умерен вятър, който в повечето райони ще духа от северозапад, докато в Източна България ще бъде от югоизток.

Интензивни явления и бури в планините

Планинските масиви ще предложат предимно слънчеви часове преди обяд, но след това времето там ще се влоши рязко. Развитието на купесто-дъждовна облачност ще доведе до краткотрайни валежи и гръмотевични бури на много места, като синоптиците предупреждават и за реална опасност от градушки. Най-интензивни и концентрирани ще бъдат явленията в районите на Централния Балкан и Родопите. В планините ще духа умерен запад-югозападен вятър, като максималната температура на височина 1200 метра ще достигне около 21°, а на 2000 метра – около 14°.

Спокойно и предимно слънчево време по Черноморието

По Черноморското крайбрежие времето ще остане значително по-стабилно и там ще преобладава слънцето. В следобедните часове се очакват временни увеличения на облачността, но въпреки това ще остане почти без валежи. Вятърът по морето ще бъде слаб до умерен от югоизток, а максималните температури на въздуха ще варират между 23° и 26°. Комфортът за плажуващите се допълва от температура на морската вода между 20° и 21°, а вълнението на морето ще се задържи в рамките на 2-3 бала.