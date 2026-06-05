Оптимална температура за климатик: Как да спестим до 10% от тока през лятото

Как правилно да настроим и почистим климатика за по-нисък разход на енергия

Много потребители автоматично настройват климатика си на 26 градуса по Целзий в стремежа си да открият перфектния баланс между хладина и топлина. Опитни експерти обаче предупреждават, че този избор не е най-подходящият за домашния бюджет, личния комфорт и здравословното състояние.

Специалистите посочват, че уредите постигат максимална ефективност и охлаждат помещенията най-бързо, когато са настроени в диапазона между 24 и 25 градуса по Целзий.

Икономия на енергия и грижа за здравето

Промяната в температурата само с един градус нагоре или надолу може да редуцира консумацията на ток с 5 до 10 процента, което се отразява чувствително на крайните сметки в края на лятото. Правилният избор на градуси предотвратява и прекомерното повишаване на влажността в стаите, което е основен фактор за появата на мухъл и бактерии. Подобна среда крие сериозни рискове за хорана с алергии или хронични респираторни проблеми като астма, докато поддържането на 24-25 градуса гарантира безопасна и приятна среда на закрито.

Поддръжка на уреда за по-чист въздух

Редовната хигиена на климатика е критична за неговото правилно функциониране, тъй като натрупаните прах, мръсотия и микроорганизми влошават качеството на въздуха и съкращават живота на техниката. Експертите препоръчват периодична проверка и самостоятелно почистване на въздушните филтри и леснодостъпните вътрешни компоненти, след като уредът бъде изключен от захранването. По-детайлната техническа поддръжка и почистването на външното тяло обаче трябва да бъдат поверени на квалифициран специалист.

Правила за безопасна употреба през нощта

Специалистите съветват да не се спи на включен климатик, тъй като през нощта човешкото тяло преминава в режим на пестене на енергия, а термостатът работи по-малко ефективно, което създава риск от преохлаждане. Ако уредът работи нощем, въздушният поток трябва да е насочен далеч от леглото, а оптималните градуси следва да бъдат между 20 и 23°C. За да се намали натоварването на машината, е добре тя да се изключва в по-хладните дни, а помещенията да се проветряват на всеки 2-3 часа.

При присъствие на деца, възрастни или болни хора, разликата между външната и вътрешната температура не трябва да надвишава 5–7°C, за да се избегнат настинки или хипертонични кризи. Продължителната работа на климатика изсушава въздуха, което може да се компенсира с използването на овлажнител.