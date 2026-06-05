Носителката на титлата "Мис Плюс сайз" Веселка Маринова бе осъдена на първа инстанция за оклеветяване на турския медик д-р Мерич Камбул. Решението е на Районния съд във Варна по повод публични изказвания на миската в интернет подкаст. При въпросния специалист Маринова е претърпяла интервенция за стесняване на стомаха, известна като "стомашен ръкав".

Повод за делото стават твърдения на риалити героинята, че е била "стабилно ухажвана" от личния шофьор и охранител на доктора. Според нейните думи в ефир, свалката е била подтиквана от самия д-р Камбул с цел тя да попадне в "любовен капан" и да остане доволна от престоя си в Турция.

Финансови санкции и обезщетения

Магистратите прецениха, че разпространените в интернет твърдения са позорни и са унизили достойнството на медика. Съдът наложи на Маринова административно наказание и определи следните плащания:

511,29 евро – административна глоба.

700,00 евро – обезщетение за д-р Камбул ведно със законната лихва от деня на увреждането (6 юни 2025 г.).

1108,72 евро – разноски по делото, направени от лекаря.

96,00 евро – съдебни разноски по сметка на Районен съд – Варна.

28,00 евро – държавна такса върху уважената част от иска.

Първоначалният граждански иск на лекаря бе за сумата от 10 000 лева. Магистратите обаче отхвърлиха претенцията над присъдените 700 евро като неоснователна, информират от "Телеграф".

Делото продължава

Решението на Районния съд във Варна не е окончателно. Веселка Маринова вече се е възползвала от правото си на отбрана и е обжалвала присъдата пред по-горната инстанция – Окръжния съд във Варна.