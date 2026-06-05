Легендарният актьор Васил Михайлов направи емоционално завръщане на театралната сцена. Той влезе в ролята на Дон Жуан в спектакъла "Завещанието на целомъдрения женкар" от Анатолий Крим. Режисьор на постановката е проф. Ивайло Христов, а премиерното представление се изигра пред препълнена зала в Театъра на Българската армия.

Емоционален поклон и признание

Големият български артист бе посрещнат и изпратен с продължителни аплодисменти на крака. Вълнуващ момент бе появата на неговите внук и внучка, които излязоха на сцената, за да го поздравят. Целият актьорски състав се поклони пред публиката, а Михайлов бе отрупан с десетки букети в знак на дълбока признателност и почит от страна на своите почитатели, информира NOVA.

От шлосер в Стара Загора до Стената на славата

Васил Михайлов е роден на 6 април 1938 г. в Стара Загора в семейство на бежанци от тракийското село Мараш. Преди да се посвети изцяло на изкуството, той работи като шлосер-матричар в завод в родния си град.

Стената на славата пред "Театър 199"

Пътят му към голямата сцена започва във ВИТИЗ "Кръстьо Сарафов". Още преди да се дипломира през 1964 г. в класа на проф. Желчо Мандаджиев, той е забелязан от режисьора Леон Даниел и получава покана да играе във Военния театър. След кратък период по разпределение в Драматичния театър в Хасково, където заема и поста директор, Михайлов се завръща в София. Той остава неизменна част от трупата на Театъра на Българската армия и до днес.

Една забележителна кариера

През богатия си творчески път актьорът изиграва десетки емблематични роли. Освен на военната сцена, той оставя своя отпечатък и в "Театър 199", където неговите пана могат да бъдат видени на Стената на славата. Най-голяма и всенародна популярност обаче му носи незабравимото превъплъщение в образа на Петко Войвода в легендарния телевизионен сериал "Капитан Петко войвода".