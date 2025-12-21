ЗАРЕЖДАНЕ...
|Почина първият преводач на книгата "Хобит"
Рахманова е родена на 24 ноември 1930 г. в Ленинград. Като дете учи френски, немски в училище и английски в университета. След като завършва Филологичния факултет на Ленинградския университет, Рахманова започва да се занимава с литературни преводи. Първият ѝ публикуван превод е разказът на Клифърд Симак "Имало едно време на Меркурий" през 1957 г.
През 1972 г., след като прочита "Хобит", тя превежда две глави, а през 1976 г. целият превод е публикуван като отделна книга.
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
