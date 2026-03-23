Сблъсъкът на самолет на Air Canada Express с пожарна кола на летище Ла Гуардия в Ню Йорк е довел до смъртта на двама души, съобщи телевизионният канал NBC News, позовавайки се на източници.
Според медията загиналите са пилотът и вторият пилот на самолета.
ФОКУС припомня, че на летище Ла Гуардия пътнически самолет на Air Canada Express се сблъска с пожарна кола.
На борда на самолета е имало 76 пътници и 4 членове на екипажа.
Сблъсъкът с пожарната кола е станал, когато самолетът е завършвал кацането и се е движел със скорост около 50 км/ч, съобщи телевизионният канал.
NBC News: Пилотът и вторият пилот са загинали при сблъсъка на самолет с пожарна в Ню Йорк
