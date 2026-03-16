Reuters.
Плавателният съд е плавал под флага на Естония.
На кораба е имало четирима естонци, включително естонския посланик в Гърция, и служител от гръцката брегова охрана, командирован към граничната охрана на ЕС.
И петимата са извадени от водата от брегови охранителни части и преминаващ катамаран и откарани в медицински център.
Четиримата ранени по-късно са транспортирани до болница на остров Родос с хеликоптер на гръцките военновъздушни сили.
