Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Кораб на агенцията на Европейския съюз за гранична и брегова охрана Frontex потъна в района на гръцкия остров Кастелоризо в югоизточната част на Егейско море, съобщава Reuters.   

Плавателният съд е плавал под флага на Естония.

На кораба е имало четирима естонци, включително естонския посланик в Гърция, и служител от гръцката брегова охрана, командирован към граничната охрана на ЕС.

И петимата са извадени от водата от брегови охранителни части и преминаващ катамаран и откарани в медицински център.

Четиримата ранени по-късно са транспортирани до болница на остров Родос с хеликоптер на гръцките военновъздушни сили.