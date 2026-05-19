Властите в Каталуня извършиха арест на 45-годишния Джонатан Андич по подозрение за съучастие или убийство на баща си – милиардера и основател на световната модна империя "Манго“ Исак Андич. Задържането на наследника е факт във връзка с инцидента от 14 декември 2024 г., при който 71-годишният магнат загина след падане от близо 100 метра височина в планината Монсерат край Барселона.

Според официалното потвърждение от полицията, най-големият син на магната в момента дава показания, но по казуса е наложена съдебна забрана за разгласяване на детайли, като говорител на наследника декларира пълно съдействие на органите на реда.

От инцидент към подновяване на делото

Арестът на Джонатан Андич се случва близо половин година след като разследващите органи първоначално приеха версията за случаен инцидент. В първите месеци след трагедията властите смятаха, че Исак Андич се е подхлъзнал по време на поход в дивата местност около пещерите Салнитре. Поради липса на доказателства за престъпление, съдът официално прекрати наказателното производство през януари 2025 г.. Тъй като Джонатан е единственият пряк свидетел на смъртта, неговите първоначални неясни изявления бяха отдадени на шока от преживяното. Фамилията Андик и до момента остава твърдо убедена в невинността на сина. Полицията обаче реши да отвори досието отново, след като при допълнителен анализ откри сериозни несъответствия в неговите думи.

Обтегнати отношения в модната империя

В рамките на подновеното разследване испанските медии съобщават за изземването на мобилния телефон на заподозрения. Ключова роля за промяната на посоката в делото играят и разкритията на дългогодишната партньорка на милиардера – професионалната голфърка Естефания Кнут. 53-годишната жена описва отношенията между бащата и сина като изключително напрегнати през годините. Конфликтът по оста баща-син е ескалирал сериозно през 2015 г., когато Исак се оттегля от оперативното управление на "Манго“ и оставя бизнеса в ръцете на трима директори, сред които е и Джонатан. Впоследствие възрастният магнат обвинява сина си, че е загърбил връзката с клиентите и е допуснал марката да загуби своята душа, което е довело до натрупването на милионни загуби и е принудило основателя да си върне контрола. В показанията си Кнут все пак не посочва да е имало директни заплахи за физическо отмъщение от страна на Джонатан.

Спорове за наследството и съдебни искове

Разследването изважда наяве и дълбок финансов раздор вътре във фамилията. Между Естефания Кнут и трите деца на милиардера се води мащабен правен спор за разпределението на богатството. В завещанието си от юли 2023 г. Исак Андич определя равни големи дялове за преките си наследници и значително по-малка част за партньорката си. Кнут оспорва това решение пред съда с иск за над 70 милиона евро, настоявайки, че съвместното им съжителство има тежестта на граждански брак и изисква тя да бъде компенсирана като законна вдовица по испанските закони. Като любопитен детайл се отбелязва фактът, че именно Естефания е първият човек, на когото Джонатан се обажда веднага след фаталното падане на баща си в планината.

Профилът на милиардерския наследник

Джонатан Андич е роден през 1981 г. от брака на Исак Андич с Неус Райг Тараго, с която сключват брак през 70-те години на миналия век. Семейството има и две дъщери – Джудит (родена през 1984 г.) и Сара (родена през 1997 г.). Джонатан получава висше образование в САЩ със специалност "Аудио-визуална комуникация“, след което завършва бизнес училището IESE с фокус върху счетоводство, финанси и мениджмънт чрез престижната програма EMBA. Цялото му обучение е било подчинено на целта да поеме управлението на семейната фирма. Кариерата му в "Манго“ стартира през 2005 г., като две години по-късно оглавява линията за мъжка мода, а в момента заема поста на заместник-председател на борда на директорите.

История и пазарни позиции на "Манго“

Модната компания е основана в Барселона през 1984 г. от родения в Истанбул в семейство на сефарадски евреи Исак Андич и неговия брат Нахман. Бизнесът започва скромно с продажби на местния пазар, преди да бъде отворен емблематичният първи магазин на булевард "Пасео де Грасия“. Към момента на смъртта на създателя си, неговото лично състояние се оценява от списание "Форбс“ на над 4,5 милиарда долара. Семейство Андич контролира 95% от акциите на гиганта "Манго“, чиито годишни приходи от продажби достигат 3,1 милиарда евро, а глобалният брой на служителите надхвърля 14 хиляди души, пише "Ройтерс".