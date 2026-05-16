Мащабна международна операция под координацията на Евроюст (Eurojust) и Европол (Europol) доведе до разбиването на транснационална престъпна мрежа за продажба на фалшиви лекарства и хранителни добавки. Незаконната схема е генерирала приходи от космическите 240 милиона евро, измамвайки хиляди граждани в цяла Европа, включително и тежко болни хора.

Спецакцията се е провела на 12 май 2026 година на територията на 15 държави: България, Гърция, Румъния, Полша, Унгария, Кипър, Чехия, Естония, Италия, Латвия, Литва, Словакия, Словения, Испания и Молдова.

Централен склад в България и стотици блокирани сайтове

В рамките на координирания удар криминалистите са претърсили 113 адреса в няколко от държавите.

В България разследващите са направили ключово разкритие – открит е централният склад на престъпната организация, в който са намерени огромни количества медикаменти и хранителни добавки със съмнителен произход.

В Румъния властите са успели да блокират общо 196 интернет сайта, през които са се извършвали продажбите.

В Полша са замразени активи на стойност 1,8 милиона евро, като местните служби съобщават за най-малко 15 арестувани лица. Основни членове на мрежата са задържани още в Румъния и Молдова.

Фалшиви лекари и "чудодейно лечение“

Според официалната информация от Европол и гръцката Дирекция за борба с организираната престъпност, мрежата е действала изключително агресивно в интернет пространството. Продуктите са били рекламирани в социалните мрежи като "чудодейно лечение“ за тежки и хронични заболявания като диабет, хипертония, наднормено тегло и сериозни ставни проблеми.

За да спечелят доверието на потребителите, престъпниците са използвали фалшиви медицински сайтове, измислени самоличности на несъществуващи лекари и фалшиви експертни препоръки. Гръцките медии разкриват, че в рекламите масово са преправяни и използвани ликове на популярни известни личности, без тяхно знание, за да се придаде легитимност на опасните илачи.

Част от жертвите на безогледната измама са били отчаяни и сериозно болни пациенти, търсещи алтернативни методи за спасение.

Мащабното разследване продължава и в момента. Спецекипите на Европол и Евроюст продължават да проследяват международните финансови потоци и банкови сметки, за да установят пълния обхват на онлайн платформите и да стигнат до абсолютно всички замесени лица в престъпния синдикат.