Критична ситуация се развива в Северно Косово, където около 18 миньори са блокирани в галериите на минно-металургичния гигант "Трепча“. Първоначално под земята са останали 40 души, но част от тях са успели да излязат пеша, съобщи председателят на синдиката Ибрахим Йонузи.

Текущо състояние: Храната и водата свършват

Въпреки че състоянието на блокираните работници се определя като "добро“, ситуацията става все по-тежка с всеки изминал час. Резервите от храна и вода са на изчерпване. Поддържа се постоянен контакт с миньорите, докато се търси начин за безопасното им извеждане. Официалната причина за блокирането им все още не е оповестена от ръководството на предприятието.

"Трепча“ – залязващият индустриален гигант

Комплексът "Трепча“ е емблематичен за региона. В миналото той беше гръбнакът на икономиката в бивша Югославия, осигурявайки препитание на над 20 000 души. Днес обаче състоянието на мините за олово, цинк и сребро често е обект на дискусии относно безопасността и модернизацията.