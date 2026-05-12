Трагичната развръзка в живота на американския мултимилионер Джошуа Пак изглежда като сцена от тежка холивудска драма, в която блясъкът на огромното богатство се сблъсква с разрушителната сила на стреса и личните демони. На 53-годишна възраст, човекът, който държеше юздите на инвестиционния гигант Fortress Investment Group и управляваше активи за 50 милиарда долара, бе открит мъртъв в луксозно имение в лондонския квартал Сейнт Джонс Ууд.

Всичко започва с един на пръв поглед банален битов спор. Джошуа и съпругата му Жаклин, негова спътница от ученическите години, прекарвали деня в консумация на алкохол - навик, който често придружавал напрегнатото им ежедневие. В разгара на вечерта избухнал скандал заради грешно резервирани самолетни билети за САЩ. Конфликтът бързо ескалирал. Според показанията на Жаклин, съпругът ѝ, изтощен до краен предел от работа и постоянната смяна на часовите зони, изпаднал в криза. Той счупил телефона си, ударил се с него и дори извадил нож, крещейки в пристъп на отчаяние: "Забий го в мен!“.

Двойката и преди е имала бурни моменти. Жаклин разказва пред съда за случай в Швейцария, когато Джош скочил от балкон в снега след поредния спор. Затова, когато след кавгата тя се оттеглила в отделна стая, а на сутринта тръгнала сама към летището, тя не е подозирала, че този път тишината зад заключената врата на спалнята му е вечна. Домашният персонал открил тялото му с примка около врата едва след като тя вече била на път.

Животът на Пак е бил пример за американската мечта, бивша футболна звезда, завършил Военновъздушната академия, любящ баща на четири деца и филантроп, подкрепящ ветераните. В професионален план той е бил на прага на най-големия си триумф- разширяването на компанията му в Европа, което е трябвало да удвои стойността ѝ до колосалните 100 милиарда долара.

Въпреки мрачните обстоятелства, лондонският съдебен лекар проф. Фиона Уилкокс отказа да определи случая като самоубийство. Тя постанови, че смъртта е "нещастен инцидент“. Според съда, макар Пак сам да е причинил фаталния край, липсват категорични доказателства, че той действително е имал намерение да сложи край на живота си. Изглежда, че в момент на алкохолно опиянение и крайно нервно изтощение, една импулсивна демонстрация се е превърнала в необратима трагедия, сложила край на живота на един от най-влиятелните финансисти на нашето време.