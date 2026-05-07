Останки от 59-годишния южноафрикански бизнесмен Габриел Батиста, изчезнал на 27 април при наводнение в района на Коматипоорт, са открити в стомаха на 4,5-метров нилски крокодил, евтаназиран от полицията. Това съобщиха от Южноафриканската полицейска служба (SAPS), предаде репортер на Plovdiv24.bg. Окончателната идентификация предстои след ДНК анализ.

В стомаха на животното, с тегло около 500 килограма, разследващите са открили две човешки ръце, част от гръден кош, парчета плът и пръстен, разпознат като принадлежащ на Батиста. Освен останките са били намерени и шест допълнителни чифта обувки, които не са на изчезналия. Полицията проверява дали те могат да бъдат свързани с други случаи на изчезнали лица в района, се посочва в официалното съобщение на SAPS.

Хронология на случая

Според полковник Mavela Masondo, говорител на полицията в провинция Mpumalanga, инцидентът е настъпил в понеделник, 27 април 2026 г. Батиста, собственик на хотел и спортен бар Border Country Inn в граничното с Мозамбик селище Коматипоорт, се е опитал да премине нисък мост над река Комати с пикап Ford Ranger. Превозното средство е било пометено от придошлата след тежки валежи вода.

Автомобилът е намерен същия ден – празен и заклещен в речното корито. Издирването е продължило близо седмица и е включвало водолазен отряд на SAPS, хеликоптер на South African National Parks (SANParks), дронове на частната охранителна компания Securicon и доброволци от местната общност.

Операцията по евтаназия на крокодила

На четвъртия ден от издирването екипите забелязват крокодил с видимо подут стомах, лежащ неподвижно на пясъчен остров в реката. След получено разрешение от природозащитните власти, животното е застреляно от въздуха от полицейски снайперист.

Извличането на трупа е извършено в събота, 2 май, от капитан Йоан Подгитър – командир на водолазния отряд на полицията в Ехланзени и служител с 38-годишен стаж в SAPS. Подгитър е бил спуснат с въже от хеликоптер над водата, за да закрепи трупа на крокодила. Видеозапис от операцията е публикуван от SAPS и впоследствие препубликуван от международни медии, може да го видите и във видеото към статията.

"Освен че имаше масивно подут корем, не направи опит да се вмъкне във водата въпреки шума на дроновете и хеликоптера", заяви Подгитър пред News24. Той допълни, че двама други крокодила са били в близост по време на операцията.

Изпълняващата длъжността национален комисар на SAPS, генерал-лейтенант Пуленг Димпане, изрази официална благодарност към капитана за рисковата мисия.

Аутопсия в Крюгер

Полевата аутопсия е извършена в Национален парк Крюгер. Освен човешките останки и пръстенът, в стомаха на крокодила са намерени маратонки, чехли, Crocs и чифт високи токчета – общо шест различни чифта обувки. Според полицейски говорител, нилските крокодили не могат да смилат пластмаси, поради което подобни предмети остават в стомаха им за продължителни периоди.

Към момента на публикуване на тази статия не е официално потвърдено дали Батиста е починал в резултат на удавяне преди нападението на крокодила или е бил атакуван жив. Резултатите от ДНК тестовете се очакват в близките дни.

Семейството на изчезналия, което е присъствало на брега по време на издирването, е поискало да не дава коментари до получаването на ДНК резултатите.

Трети смъртен случай на същия мост за пет месеца

Случаят с Батиста е третата смърт, свързана със същия нисък мост над река Комати, за период от пет месеца. На 25 декември 2025 г., точно на Коледа, двама войници от Южноафриканската отбранителна сила (SANDF) на 33 и 39 години са били пометени от водата по време на патрул "Operation Corona" към граничния пункт Лебомбо. Тялото на единия е извадено на 26 декември. Останки от втория – ефрейтор Тебого Мотсамай, са намерени на 29 декември. Подозира се, че са били консумирани от крокодили, се посочва в официалното съобщение на SANDF.

Регионалният министър по обществената безопасност в Мпумаланга Джаки Мейси призова гражданите да преустановят използването на моста и да преминават по магистрала N4. По думите ѝ властите обмислят бъдещето на конструкцията.

Според данни на южноафрикански природозащитни организации, нилският крокодил, най-голямата от трите крокодилски разновидности в Африка, достига до 6 метра дължина и над 700 килограма. Видът е отговорен за стотици потвърдени смъртни случая годишно на континента, като реалните цифри се смятат за по-високи поради непълно отчитане в отдалечените райони.