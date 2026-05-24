Петдесет души са ранени при катастрофа с туристически автобус в Турция тази сутрин, пише вестник Türkiye.
Инцидентът е станал в област Йълдъран в провинция Чанаккале в западната част на страната рано сутринта. Автобусът е пътувал от Анкара до Чанаккале, когато по неизвестни причини е дерайлирал в поле и се е преобърнал. Шофьорът и 45 пътници са ранени. Всички са откарани в близки болници за прегледи.
Разследването на причините за катастрофата продължава.
