Петдесет души са ранени при катастрофа с туристически автобус в Турция тази сутрин, пише вестник Türkiye.

Инцидентът е станал в област Йълдъран в провинция Чанаккале в западната част на страната рано сутринта. Автобусът е пътувал от Анкара до Чанаккале, когато по неизвестни причини е дерайлирал в поле и се е преобърнал. Шофьорът и 45 пътници са ранени. Всички са откарани в близки болници за прегледи.

Разследването на причините за катастрофата продължава.