Пожар гори край една от любимите морски дестинации на хиляди българи - Кавала в Северна Гърция. Гори част от горски масив, на място има и пожарникари, които борят стихията.

Според наши сънародници, минали преди малко оттам, причината за възникването на пламъците е запалила се в движение кола. От публикуваните в социалната мрежа кадри става ясно, че лекият автомобил е изгорял почти напълно. Няма данни за сериозно пострадали хора към момента.

"Ето затова гърците ще искат пожарогасители в колите! Ситуация от днес, 3.07.2026, към момента до Кавала - запалена кола, неовладяна и пожарът е тръгнал нагоре към гората! Бъдете нащрек! Информирайте се как да използвате пожарогасители! Те могат да спасят Вашия живот и гората", призова авторът на видеото.