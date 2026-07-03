Буркан с марихуана е открит при проверка на автомобил от созополски полицаи, съобщиха от ОДМВР – Бургас за Plovdiv24.bg.

Вчера около 05:20 часа в района на хотелски комплекс "Аполония Резорт“, разположен на вътрешния път между Черноморец и Созопол, за проверка е спрян лек автомобил "Ауди А6“ с пловдивска регистрация, управляван от 19-годишна жена от Раковски. В автомобила пътували нейна 18-годишна приятелка и 26-годишен криминално проявен мъж, също от Раковски.

В колата е намерен буркан със суха зелена тревна маса с тегло около 10 грама, за която е установено, че е собственост на мъжа. Той е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувано бързо производство.