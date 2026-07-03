Лек автомобил с пазарджишка регистрация предизвика множество коментари в социалните мрежи, след като беше заснет върху пясъчната ивица на гръцки плаж.

От публикуваните снимки не става ясно как българското ауди е попаднало на пясъка. По информация, разпространена от очевидец, превозното средство е затънало и е било изтеглено с помощта на багер, който за щастие се е намирал наблизо.

Случаят предизвика различни реакции, като част от потребителите използваха случая, за да припомнят, че паркирането върху плажната ивица в Гърция е забранено и може да доведе до сериозни санкции. В един от коментарите се посочва:

ГАЛЕРИЯ: Пазарджиклия влезе с колата на гръцки плаж ‹ ›

"Не паркирайте на брега, защото глобите са много солени. Във Фанари има голям паркинг непосредствено до плажа, но въпреки това някои шофьори избират да навлизат с автомобилите си върху пясъка. При подобни нарушения глобите могат да достигнат 1000 евро.“

Не е потвърдено дали в конкретния случай е била наложена санкция на водача на автомобила.