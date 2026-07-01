Вечните оплаквания от високите цени по българското Черноморие получиха неочакван обрат в социалните мрежи. Снимка на касова бележка от италианския курорт Амалфи предизвика оживена дискусия в социалните мрежи, след като чуждестранен турист я публикува като сравнение с цените в българския курорт Слънчев бряг.

Кадърът, споделен от британски летовник, показва сметка от популярния "Bar Royal“. Фискалният бон е на обща стойност 56 евро. Срещу тази сума чужденецът е получил едва четири наливни бири от 500 мл – което прави стряскащите 14 евро за една халба.

Възмутен от непрестанното недоволство на някои свои сънародници спрямо цените в България, туристът реши да направи директно сравнение

"Към всички, които постоянно се оплакват от цената на бирата в Слънчев бряг, погледнете това - 4 бири по 500 мл – 56 евро. Аз съм редовен посетител на Слънчев бряг и ще бъда там отново през август. Напоследък много хора се оплакват от цените след въвеждането на еврото. В момента съм в Италия и сравних сметката си от Амалфи. В Слънчев бряг подобна сметка би била поне четири пъти по-ниска.“ пише туристът към своята публикация

Потребителят апелира хората да се успокоят и да си отворят очите, признавайки, че винаги има места с далеч по-солени сметки.

Някои потребители подкрепиха тезата му, че България остава достъпна дестинация, докато други посочиха, че Амалфи е сред най-луксозните и скъпи дестинации в света и подобно сравнение е некоректно.

На абсолютно противоположното мнение се оказаха други коментиращи, които определиха паралела между Слънчев бряг и Амалфи като напълно неуместен. Вторият потребител дава за пример почивката си в Гран Канария в същия момент, където цената на една пинта бира в някои заведения е едва 2 евро. Според него във всеки курорт съществуват както изключително скъпи, така и съвсем бюджетни места. Интересен детайл е, че същият този потребител споделя, че за първи път от близо две десетилетия е решил да не посети Слънчев бряг и да избере различна дестинация за разнообразие, а не непременно заради ценовите равнища.