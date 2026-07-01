Предложението за по-високо данъчно облагане на второ и трето жилище предизвика нови дискусии за справедливостта на имотните данъци в България. Според управителя на агенция за недвижими имоти Евгени Василев по-важният въпрос не е колко имота притежава един собственик, а каква е тяхната реална стойност и къде се намират.

По думите му настоящият подход може да доведе до несправедливи ситуации. Като пример той посочва човек, който притежава наследствена стара къща на село, земеделска земя и жилище, в което живее. При сегашната логика такъв собственик би могъл да плати повече данъци от човек, който притежава един луксозен мезонет на стойност около 1 млн. евро в София.

Василев смята, че основата за промяна трябва да бъде актуализирането на данъчните оценки. Според него именно те следва да отразяват реалната стойност на имотите и да служат като база за определяне на размера на данъците.

Той отбелязва, че рязкото изравняване на данъчните и пазарните оценки би било трудно приложимо. По негови наблюдения в София данъчните оценки са между пет и девет пъти по-ниски от пазарните цени. Затова подобна промяна би представлявала сериозен шок както за собствениците, така и за пазара.

Като по-реалистичен вариант експертът предлага постепенно осъвременяване на данъчните оценки. Дори увеличение с около 10% би донесло допълнителни приходи за общините и държавния бюджет, като същевременно би направило системата по-справедлива. Според него това е особено необходимо за бързо развиващи се райони на големите градове, където данъчните оценки от години не са актуализирани въпреки значителното поскъпване на имотите.

Василев коментира още, че пазарът на недвижими имоти вече показва признаци на успокояване. По негово мнение намерението на правителството вероятно е насочено към ограничаване на спекулативните покупки на жилища, особено на имоти, придобити с инвестиционна цел през последните няколко години.

Според експерта обаче постигането на тази цел изисква внимателно обмислени мерки, които да отчитат реалната стойност на притежаваните имоти, а не единствено техния брой.