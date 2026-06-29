Областната управа на турския крайбрежен град Шиле въведе забрана за плуване в морето на почти всички прилежащи плажове в района, считано от 13:00 часа в неделя, 28 юни, заради появата на силни вълни и опасни течения. Единствените места, където къпането остана разрешено до края на деня, са плаж Аязма и Централният плаж Агва, информира Plovdiv24.bg. Ограниченията са наложени въз основа на информация, получена от местната Главна дирекция по метеорология, отчитаща сериозен риск за сигурността на гражданите заради високите вълни, предизвикани от силните ветрове в акваторията.

Голяма част от летовниците са пристигнали в курорта, без изобщо да знаят за наложените ограничения. Тъй като хората продължиха да прииждат към Шиле, невъзможността да се ползват останалите ивици доведе до масово струпване на тълпи от туристи и сериозно пренаселване единствено на плажовете Аязма и Агва, съобщава haberler.com.

В писмено изявление от Областната управа на Шиле се посочва, че решението е взето в съответствие със Закон № 5442 за провинциалната администрация. Поради голямата височина на вълните по ивиците в областта, плуването в морето в рамките на нейните административни граници се забранява изрично от 13:00 часа на 28 юни до края на същия ден, като изключение се прави само за плаж Аязма и Централния плаж Агва. Властите се обърнаха с уважение към обществеността за спазване на разпоредбата.

Град Шиле се намира на около 70 километра североизточно от Истанбул, разположен е на брега на Черно море и е сред най-популярните дестинации за кратки делнични и уикенд почивки на жителите на мегаполиса. Районът съчетава дълги пясъчни плажове, скалисти брегове и зелени гори, което го прави изключително предпочитано място за отдих през летния сезон. Крайбрежието предлага няколко просторни плажа, сред които най-известни са Аязма, Узункум и Алачали, отличаващи се с фин пясък и чисти води. Заради развитата туристическа инфраструктура мястото привлича хиляди посетители всяко лято, въпреки че специфичните вълни и течения на Черно море понякога изискват повишено внимание от плажуващите.