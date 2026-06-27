Президентът на Сърбия Александър Вучич обяви лично, че подава оставка от висшия държавен пост по време на мащабен митинг в Белград. Решението му за оттегляне идва като пряка последица от масовите студентски протести след смъртоносната трагедия на жп гарата в Нови Сад, припомня Plovdiv24.bg.

Александър Вучич направи изненадващото изявление по време на провеждащия се партиен митинг, организиран от управляващата Сръбска прогресивна партия в столицата Белград. Пред събралото се множество той обясни, че официалната му оставка като президент на страната ще бъде депозирана в рамките на следващите няколко седмици. Събралите се привърженици на Вучич посрещнаха новината за неговото политическо оттегляне със силни възгласи "Ацо, сърбино!".

Предистория и причини за оставката

Политическият ход на държавния глава е продиктуван от силното обществено недоволство и масовите протести, организирани от студентските общности в страната. Недоволството е предизвикано от тежката трагедия в северния сръбски град Нови Сад, случила се на 1 ноември 2024 г. Тогава внезапно се срути бетонната козирка на наскоро ремонтираната сграда на местната железопътна гара, което доведе до смъртта на 16 души. Инцидентът отприщи вълна от недоволство, довела в крайна сметка до решението на президента за напускане на поста, пише БТА.