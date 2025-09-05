© Блокадите в Нови Сад продължават повече от десет месеца, а тази вечер ситуацията ескалира до точката на кипене. Събралите се блокади на протестиращите създадоха хаос по улиците, а според последна информация е подпален и Философският факултет, предава DANAS.



Както е известно, по време на нападението в сградата на факултета все още е имало хора, което допълнително повишава напрежението и предизвиква страх сред гражданите. Студенти и служители, които са били вътре, се опитват да се измъкнат на сигурно място, докато пламъците и димът се засилват.



