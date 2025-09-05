ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Нови Сад гори: Блокадите подпалиха Философския факултет в града
Както е известно, по време на нападението в сградата на факултета все още е имало хора, което допълнително повишава напрежението и предизвиква страх сред гражданите. Студенти и служители, които са били вътре, се опитват да се измъкнат на сигурно място, докато пламъците и димът се засилват.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Арестуваха българи в Солун, малките им деца избягали от вкъщи и "...
19:40 / 05.09.2025
Автобус падна в пропаст в Шри Ланка: 15 души загинаха, 16 са ране...
11:03 / 05.09.2025
Голям пожар близо до Солун!
17:49 / 04.09.2025
Захарова с ирония: Не знам защо направо не откраднахме хартиените...
16:22 / 04.09.2025
Гръцките власти разкриха схема за измами с горива, свързана и с Б...
12:30 / 04.09.2025
Прерязаха гърлото на турски прокурор в ресторант в Истанбул
12:00 / 04.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Нови правила и задължения за пешеходците влизат в сила от 7 септември
14:17 / 04.09.2025
Обича я цяла България, собственик е на телевизия, а днес става на 56
08:35 / 04.09.2025
Ryanair промени размерите на допустимия ръчен багаж
17:07 / 04.09.2025
Синоптикът Петър Янков: Идват дъждове
16:50 / 04.09.2025
Вицепрезидентът с официално посещение в община "Родопи" за Съединението
22:49 / 04.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS