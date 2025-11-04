ИЗПРАТИ НОВИНА
Доскоро обикновена жена, днес е лице на протестите в съседна Сърбия
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:59Коментари (0)316
©
Вече трети ден Дияна Хрка не се храни – на 2 ноември, тя публично обяви гладна стачка като своеобразен знак на протест. Бунтът ѝ е срещу липсата на правосъдие в родната ѝ Сърбия. Както и начин да почете паметта на нелепо загиналия си син.

Диана е майка на Стефан Хрка, една от 16-те жертви на срутилата се козирка на железопътната гара в град Нови Сад преди година. Казва, че времето не намалява болката. "Напротив, все по-тежко става. Стефан беше весело и емоционално момче – и много добър човек."

Ето защо вече дни наред Дияна е пред сградата на Народното събрание в Белград. Една жена, която мълчаливо и под дъжда търси справедливост за своето дете. Тя настоява за присъди по случая – каквито след цяла година все още няма. Сред исканията ѝ са и провеждане на предсрочни парламентарни избори в Сърбия, като част от борбата си срещу това, което счита за бездействие на властите. 

 

"Искам просто да разбера кой уби детето ми. Не искам повече никоя майка да носи черна забрадка и да преживее това, което преживях аз. Затова се боря“, казва Дияна.

За 47-годишната Дияна не се знае много. Доскоро тя просто е една жена, която води нормален начин на живот – работи и отглежда своите деца. Днес е принудена да привлече вниманието на целия свят върху себе си. "Аз ще стигна до край“, заявява, посочвайки, че категорично не се отказва. 

Все пак, Диана Хрка не е сама. В последните дни тя има на своя страна подкрепата на граждани, студенти и ученици, пише сръбския сайт Vreme. Те и вдъхват кураж срещу заплахите, които получава на улицата и в социалните мрежи заради действията си.

"Когато загубиш това, което ти е най-скъпо, губиш и страха,“ споделя тя пред АР News. "Надявам се моят Стефан да се гордее с мен и с това, което правя.“

В деня, в който се случва трагедията, 27-годишният Стефан е на железопътната гара, за да посрещне някого. Времето е топло, слънчево и той очевидно решава да почака навън – когато внезапно козирката на гарата рухва и го затрупва, заедно с още 15 души. Едн жена оцелява, но с тежки наранявания.

"Това завинаги ще остане най-ужасният ден в живота ми,“ казва Дияна.

Тя е една от малкото роднини на загиналите, които оттогава насам не спират да говорят публично. Появява се на протестите, посрещана е с аплодисменти от хиляди, предимно млади хора - които обвиняват авторитарното правителство на президента Александър Вучич в корупция в строителството и други обществени сфери.


