Американските въоръжени сили нанесоха удари по ирански складове за ракети и дронове, както и по крайбрежни радарни позиции, в отговор на иранска атака срещу търговски кораб. Военната операция е предприета като директен и мощен отговор срещу агресията в стратегическия Ормузки проток.

Нарушаване на примирието в Ормузкия проток

Централното командване на САЩ съобщи официално в социалната мрежа X, че иранските сили явно са нарушили примирието чрез своята необоснована агресия срещу търговското корабоплаване. Американските военни нанесоха своите удари по ключови ирански позиции веднага след вчерашния инцидент, при който беше атакуван товарен кораб, преминаващ през международния воден път.

Мощен военен отговор от страна на САЩ

Американското военно командване окачестви операцията срещу радарните съоръжения и оръжейните складове като наложителна контраатака. Действията на САЩ целят да прекратят опасните и необосновани нападения срещу цивилни плавателни съдове и да гарантират сигурността на корабоплаването в района.