Международната морска организация (ИМО) към ООН обяви, че започва операция по евакуацията на над 11 000 моряци, останали блокирани в Персийския залив. Действията следват отварянето на Ормузкия проток след мирното споразумение между Съединените щати и Иран, което позволи възстановяване на корабоплаването по ключовия морски маршрут.

Генералният секретар на ИМО Арсенио Домингес заяви, че евакуацията ще бъде координирана съвместно с държавите от региона и представители на морската индустрия.

"Тази мащабна операция ще бъде проведена в тясно сътрудничество с Иран, Оман, всички други крайбрежни държави в региона, Съединените щати и морската индустрия“, каза Домингес.

По думите му са осигурени необходимите гаранции за безопасност и са направени проверки на условията за сигурно корабоплаване в района.

Според информацията Иран на практика е затворил Ормузкия проток след началото на войната на 28 февруари. Прекъсването на корабния трафик доведе до повишение на световните цени на петрола и до затруднения в доставките на енергийни ресурси и други суровини, включително торове.

В резултат хиляди моряци останаха блокирани в региона, а корабите им не можеха да напуснат водите на Персийския залив.

След влизането в сила на споразумението между Вашингтон и Техеран корабният трафик постепенно се възстановява.

Данни на платформата за анализ на корабоплаването Kpler показват, че на 22 юни през Ормузкия проток са преминали най-малко 36 кораба за превоз на суровини. Това е най-високото ниво на трафик от началото на конфликта.

От ИМО съобщиха, че по време на операцията ще могат да се използват два временни маршрута през протока. Всеки кораб ще получава индивидуални инструкции за преминаване и навигация.

Домингес приветства постигнатото споразумение между САЩ и Иран, като го определи като важна стъпка към възстановяване на сигурността в региона.

"След месеци на трудности и страдания за хиляди невинни моряци, както и негативно въздействие върху целия свят, с дълбоко удовлетворение приветствам мирното споразумение, сключено между Съединените щати и Иран“, заяви той.

По думите му договореността представлява "решаваща стъпка към възстановяването на морската сигурност и прекратяването на неприемливите атаки срещу гражданското корабоплаване“.