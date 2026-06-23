Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че през Ормузкия проток за едно денонощие са преминали 19 милиона барела петрол – количество, което той определи като рекордно. Американският държавен глава подчерта и понижението на цените на суровината на световните пазари.

В публикация в социалната мрежа Truth Social Тръмп посочи, че увеличеният трафик през ключовия морски маршрут и спадът в цените на петрола са положителен сигнал за международната обстановка.

Изявлението на Тръмп

"Вчера през Ормузкия проток преминаха 19 милиона барела петрол – рекордно количество за всички времена. Цените на петрола се сриват, а светът е много по-безопасно място“, написа американският президент.

Ормузкият проток е един от най-важните енергийни маршрути в света, през който преминава значителна част от глобалните доставки на петрол.

Спад на цените

Цените на петрола се понижиха с над 3% вчера и паднаха под 80 долара за барел.

Според информацията на пазарите това се е случило след съобщения за напредък в преговорите между САЩ и Иран за постигане на окончателно мирно споразумение и постепенно възстановяване на доставките през Ормузкия проток.

Нов лиценз за иранския петрол

Междувременно Министерството на финансите на САЩ издаде общ лиценз, който позволява производството, доставките и продажбата на суров петрол, както и на нефтохимически и петролни продукти с ирански произход до 21 август.

Разрешението обхваща и свързаните с тези дейности услуги, включително банкови операции, застраховане и транспорт.

Какво предвижда меморандумът

Мярката следва подписания миналата седмица меморандум за разбирателство между Вашингтон и Техеран.

Съгласно договореното Съединените щати са се съгласили да разрешат износа на ирански суров петрол, петролни продукти и производни, както и всички съпътстващи услуги, необходими за реализирането на тези доставки на международните пазари.