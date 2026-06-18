Президентите на САЩ и Иран Доналд Тръмп и Масуд Пезешкиан сключиха споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток. Ислямската република се съгласи да разреди обогатения си уран в замяна на значително облекчаване на икономическото си положение.
Тръмп положи подписа си под Меморандума за разбирателство по време на вечеря на свещи във Версай след края на лидерския форум на Г-7, на фона на аплодисменти от домакина, френския президент Еманюел Макрон и другите гости, показват видеокадри, разпространени от съветник на президента на САЩ.
Говорителят на иранското Министерство на външните работи Есмаил Багаи, цитиран от държавната осведомителна агенция ИРНА, каза, че "документът е финализиран с подписите на президентите".
Пакистанският премиер Шехбаз Шариф, с чието посредничество бе сключено споразумението, написа в X, че то "влиза в сила незабавно".
Договореностите имат за цел да сложат на край на започналата на 28 февруари война от САЩ и Израел, предизвикала контраатака от страна на Иран с обстрели с ракети и дронове в целия регион – на практика затваряйки Ормузкия проток, морски коридор от решаващо значение за световната икономика. САЩ отговориха с блокада на иранското корабоплаване и пристанища.
Текстът на споразумението, който двете страни разкриха вчера, предвижда САЩ да замразят санкциите си срещу продажбата на ирански петрол след подписването на документа от Техеран и да ги отменят напълно, когато бъде постигнато окончателно споразумение след 60-дневен преговорен период, отбелязват световните агенции.
От своя страна, Ислямската република трябва да позволи в 30-дневен срок пълното възобновяване на корабоплаването в стратегическия Ормузки проток, тъй като продължаването на блокирането му тежи на световната икономика.
Текстът на меморандума предвижда и обсъждане на ядрения въпрос и създаването на фонд за възстановяване и икономическо развитие на Иран. Фондът ще бъде подкрепен от страните от региона.
Споразумението първоначално бе скрепено с подписите на главния ирански преговарящ Мохамад Багер Галибаф и вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс. Иран заяви, че при положение че той е подписан и от президентите, официална церемония за сключването на пакта повече не е нужна.