Президентите на САЩ и Иран Доналд Тръмп и Масуд Пезешкиан сключиха споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток. Ислямската република се съгласи да разреди обогатения си уран в замяна на значително облекчаване на икономическото си положение.

Тръмп положи подписа си под Меморандума за разбирателство по време на вечеря на свещи във Версай след края на лидерския форум на Г-7, на фона на аплодисменти от домакина, френския президент Еманюел Макрон и другите гости, показват видеокадри, разпространени от съветник на президента на САЩ.

Току-що го подписах, каза пред репортери американският лидер Тръмп на излизане от двореца.

Говорителят на иранското Министерство на външните работи Есмаил Багаи, цитиран от държавната осведомителна агенция ИРНА, каза, че "документът е финализиран с подписите на президентите".

Пакистанският премиер Шехбаз Шариф, с чието посредничество бе сключено споразумението, написа в X, че то "влиза в сила незабавно".

Договореностите имат за цел да сложат на край на започналата на 28 февруари война от САЩ и Израел, предизвикала контраатака от страна на Иран с обстрели с ракети и дронове в целия регион – на практика затваряйки Ормузкия проток, морски коридор от решаващо значение за световната икономика. САЩ отговориха с блокада на иранското корабоплаване и пристанища.

Като първа стъпка Иран още веднага ще отвори Ормузкия проток, а САЩ незабавно ще премахнат морската блокада, посочи пакистанският лидер.

Текстът на споразумението, който двете страни разкриха вчера, предвижда САЩ да замразят санкциите си срещу продажбата на ирански петрол след подписването на документа от Техеран и да ги отменят напълно, когато бъде постигнато окончателно споразумение след 60-дневен преговорен период, отбелязват световните агенции.

От своя страна, Ислямската република трябва да позволи в 30-дневен срок пълното възобновяване на корабоплаването в стратегическия Ормузки проток, тъй като продължаването на блокирането му тежи на световната икономика.

Текстът на меморандума предвижда и обсъждане на ядрения въпрос и създаването на фонд за възстановяване и икономическо развитие на Иран. Фондът ще бъде подкрепен от страните от региона.

Споразумението първоначално бе скрепено с подписите на главния ирански преговарящ Мохамад Багер Галибаф и вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс. Иран заяви, че при положение че той е подписан и от президентите, официална церемония за сключването на пакта повече не е нужна.